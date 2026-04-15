'Какие вы милые': Никитюк умилила сеть новым фото с 10-месячным сыном

Сегодня, 15 апреля, у маленького Оскара праздник.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк трогательно поздравила маленького сыночка.

Сегодня, 15 апреля, Оскару исполнилось 10 месяцев. По случаю праздника звездная мамочка опубликовала новое фото с именинником в своем Instagram и написала, как нежно она его называет.

"10 месяцев. Наш Кнопик. Всем спасибо за поздравления", - отметила Никитюк.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами трогательное фото матери и сына:

"Вы невероятные! Это так волшебно"

"Какие классные! Пусть растет в любви и радости"

"Маленький блондинок"

"Какие вы милые! Пусть будет здоров"

"Он копия папы".

К слову, Леся Никитюк познакомилась с военным Дмитрием Бабчуком осенью 2024 года. Они начали встречаться, мужчина сделал звезде предложение, а летом прошлого года у них родился общий сын Оскар. Молодые родители еще не сыграли свадьбу, однако, по словам телеведущей, она уже представляет себя в белом платье.

