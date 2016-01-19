Прокуратура требует увеличить залог для "мажора" Толстошеева до 5 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Прокуратурой города Киева в Апелляционный суд внесена апелляционная жалоба на постановление Шевченковского райсуда столицы, который избрал для 22-летнего водителя, подозреваемого в смертельном ДТП возле станции метро "Левобережная", меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 137,8 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд первой инстанции, удовлетворив ходатайство прокуратуры по поводу избрания водителю меры пресечения в виде содержания под стражей, определил размер залога, который не способен обеспечить выполнение подозреваемым предусмотренных законом обязанностей во время досудебного расследования.

"В связи с этим в апелляционной жалобе прокурор просит суд отменить постановление Шевченковского райсуда и вынести новое, которым применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей и определить размер залога в сумме 5 млн грн", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, 22-летний водитель, который 9 января вблизи станции метро "Левобережная" вылетел на обочину на автомобиле Mercedes и сбил насмерть человека и травмировал еще троих, является сыном бизнесмена из Дружковки Донецкой области Андрея Толстошеева.

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9 января полиция сообщала, что водителю Mercedes стало плохо, и он потерял контроль над управлением. Владельца иномарки отвезли в больницу.

14 января в полиции сообщили, что Тостошееву предъявлено подозрение и назначена судебно-медицинская экспертиза.

По словам начальника следственного отдела управления Нацполиции в Киеве Анатолия Андросовича, по результатам анализов установлено, что подозреваемый не был в состоянии алкогольного опьянения во время нахождения за рулем автомобиля, а результатов экспертизы относительно возможного наличия в его организме наркотических веществ еще не поступило.

Также Андросович сообщил, что Толстошеев страдает хроническим заболеванием с 6-летнего возраста, но не уточнил, каким именно.