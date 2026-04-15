Названы бензиновые автомобили, которые раскупают украинцы: ТОП-5 подержанных и новых

За прошедший месяц автопарк страны увеличился на 13,1 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями (на 22% больше, чем в прошлом году). Из этого количества автомобилей 2,5 тысячи составляли новые (+33%), а 10,6 тысячи – подержанные (+19%), пишет "УкрАвтопром".

Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС наибольшим спросом пользуется Hyundai Tucson. Его ценят за современный дизайн, широкую линейку экономичных двигателей, высокий уровень технического оснащения и доступную цену.

В целом в пятерку лидеров попали только кроссоверы, что в очередной раз демонстрирует предпочтения украинцев.

Видео дня

ТОП-5 новых бензиновых легковых автомобилей:

Hyundai Tucson – 212 шт.; Mazda CX-5, Suzuki SX4 – по 123 шт.; Renault Duster – 107 шт.; Škoda Karoq – 97 шт.; KIA Sportage – 96 шт.

Что касается импортированных подержанных бензиновых автомобилей, то здесь на первом месте оказался Volkswagen Tiguan. Как и в первом случае, среди лидеров в этом сегменте доминируют кроссоверы.

ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых легковых автомобилей:

Volkswagen Tiguan – 705 шт.; Volkswagen Golf – 628 шт.; Nissan Rogue – 585 шт.; Audi Q5 – 562 шт.; Audi A4 – 319 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В марте автопарк Украины пополнился более чем 3,3 тысячами гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля новых автомобилей в общем объеме составила 56% (в марте прошлого года этот показатель равнялся 60%). Лидером среди новых гибридных легковых автомобилей оказался кроссовер Toyota RAV4.

Сообщалось также, что в прошлом месяце автопарк Украины пополнился 2021 электромобилем (BEV). По сравнению с мартом прошлого года спрос на такие автомобили сократился на 63%. В то же время по сравнению с февралем 2026 года он вырос на 88%.

