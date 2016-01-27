Адвокат российского ГРУшника готов отправиться в "ЛНР" для привлечения свидетелей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат сообщил журналистам на брифинге.

По словам Грабовского, в случае необходимости и в связи с отсутствием почтовой связи между Киевом и временно оккупированными территориями Луганской области, он готов собственноручно передать повестки о вызове в Голосеевский райсуд Киева в качестве свидетелей пяти "милиционерам ЛНР".

Также Грабовский заявил, что эти свидетели не согласятся приехать в Киев или любой другой украинский город, поскольку будут задержаны Службой безопасности, но они готовы дать показания в режиме видеоконференции из любой территориально приближенной к Украине страны, в частности из Беларуси или из России.

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Как сообщал УНИАН, 22 января адвокаты военнослужащих Главного разведуправления вооруженных сил России Евгения Ерофеева и Александрова заявили, что будут просить суд заслушать пять "милиционеров" так называемой "ЛНР" в качестве свидетелей стороны защиты.

В свою очередь прокурор Игорь Нимченко заявил, что такой допрос, если о нем заявят в суде защитники Александрова и Ерофеева, провести невозможно.

По словам прокурора, в соответствии с процессуальным законодательством Украины, допрос свидетелей в режиме видеоконференции возможен только из помещений пенитенциарных учреждений или украинских судов, а поскольку на территории "ЛНР" ни того, ни другого нет, то такой допрос, по мнению прокурора, невозможен.

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16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает дело против них. Следующее заседание суда состоится 10 февраля.

23 декабря 2015 года суд продлил срок содержания под стражей Александрова и Ерофеева до 20 февраля 2016 года.

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