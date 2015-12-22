Марина Порошенко посетила ведущую израильскую клинику по реабилитации детей с ограниченными возможностями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, посещение клиники состоялось в рамках официального визита президента Украины в Государство Израиль.

Вместе с генеральным директором клиники, доктором Морит Бери и директором школы и детского сада при клинике Ирэной Меналис супруга президента Украины осмотрела учебно-развивающий комплекс и отделение реабилитации. Также Марина Порошенко ознакомилась с медицинским направлением деятельности клиники, в частности, с работой отделения педиатрии, пульмонологии, дневного стационара и амбулаторных реабилитационных проектов, а также – терапевтически-спортивного центра, который включает в себя рекреационный бассейн, тренажерный зал и скалодром.

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Директор школы и детского сада ознакомила Марину Порошенко с условиями обучения и подготовки израильских детей с особыми образовательными потребностями к включению в активную общественную жизнь. В центре занимаются дети от 3-х до 21 года.

«Мы учим детей и их семьи принимать условия нового образа жизни, иметь надежду и веру в будущее, потому что в таких ситуациях в реабилитации нуждается каждый член семьи. Главным акцентом реабилитационной методики центра «Alyn» является то, что ребенок делает все, что ему нравится, в контексте необходимых учебно-медицинских процессов», – подчеркнула директор.

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Марина Порошенко рассказала, что вопрос социализации и инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями является приоритетным направлением ее деятельности: «Сейчас мы активно работаем над разработкой и подготовкой изменений в законодательной базе Украины. Это – вопрос, от которого зависит судьба более 150 тысяч украинских детей. На этом пути мы нуждаемся в прогрессивном опыте и помощи профессионалов».

Стороны договорились о разработке и внедрении совместной украино-израильской учебной программы для учителей и реабилитологов.