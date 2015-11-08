В Одессе выявили подпольный цех по изготовлению подделок под известные бренды

В Одессе правоохранители выявили подпольный швейный цех по изготовлению подделок под известные бренды.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы обратились официальные представители известных торговых компаний, которые заявили, что на территории Одессы изготовляется и продается поддельная одежда с логотипом их фирм.

Правоохранители провели санкционированный обыск в нежилом помещении, которое по договору аренды принадлежит 44-летней одесситке. Во время обыска обнаружены и изъяты швейное оборудование и 54 устройства для печатного нанесения торговых знаков, готовая фальсифицированная продукция, содержащая незаконно использованные знаки для товаров и услуг - "Сhanel", "Adidas", "Nike", "Kenzo", "Dsquared" и другие.

"Партия готовой продукции в количестве более 1 тысячи единиц и указанное оборудование изъято с целью дальнейшего проведения экспертных исследований", - отметили в полиции.

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По данному факту начато уголовное производство по ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК Украины.