На временно оккупированной Луганщине начало вещать украинское телевидение и радио

Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики.

Трансляции программ "Радио Пульс" Луганской ОГТРК ведутся на частоте 99,5 МГц, а телевидение – на 25-м канале. Сигналы частично достают и до Луганска. После получения средств из бюджета обещают увеличить мощность передатчиков.

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"Юристы Министерства информационной политики Украины начали готовить постановление для дальнейшего обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания в Одесской, Херсонской, Харьковской областях и в зоне АТО", – говорится в сообщении Мининфополитики.

Как сообщал УНИАН, в сентябре во временно оккупированном Крыму начало работать "Украинское радио".