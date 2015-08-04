В Мининформполитики назвали провокацией признание "десантников из Оренбурга"

Об этом сообщается на официальной странице проекта Мининформполитики "Информационные войска" в Facebook.

"По поводу информации в отчете ОБСЕ за 2 августа о том, что один из вооруженных террористов назвал себя и других российских наемников «частью 16-й воздушно-десантной бригады из Оренбурга»: такой бригады вообще не существует", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что это может быть или запланированная информационная спецоперация для дискредитации украинских СМИ и ОБСЕ, или глупость российских террористов.

По поводу информации в отчете ОБСЕ за 2 августа о том, что один из вооруженных террористов назвал себя и других российских най... Posted by Информационные войска Украины on 4 августа 2015 г.

Ранее УНИАН сообщал, что в ходе проверки мест хранения тяжелого вооружения боевиков "ДНР", отведенного в соответствии с Минскими соглашениями, наблюдатели СММ ОБСЕ увидели российских военных, охранявших один из объектов.

"Вооруженный мужчина, который охраняет объект, сообщил, что он и присутствующие на месте были частью 16-ой воздушно-десантной бригады из Оренбурга, Российской Федерации", - говорилось в отчете.