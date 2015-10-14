Украина наконец-то начала получать оборонительное оружие от других государств - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время участия в открытии выставки военной техники "Сила непокоренных" (Михайловская площадь) в Киеве.

"Нам не нужны иностранные солдаты. Украинцы имеют достаточно военного мастерства и силы духа, чтобы защитить свою землю от оккупантов. Но мы благодарны за оборонное нелетальное оружие, которое мы, наконец, начали получать", - отметил Порошенко.

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Президент отметил, что на выставке, в частности, представлены образцы военной техники украинского и не только военного производства.

"Сегодня на этой выставке вы сможете увидеть образцы военной техники украинского и не только украинского военного производства. Здесь есть техника, которая передана нам нашими союзниками и партнерами", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, Украина впервые отмечает День защитника.