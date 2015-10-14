Сегодня Украина впервые отмечает День защитника

Стоит отметить, что этот новый для украинцев праздник должен заменить советский "День защитника Отечества".

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"14 октября – праздник всех, кто любит Украину. Праздник тех, кто телом, сердцем и душой почувствовал свою ответственность и причастность к обороне Украины. С нами Господь и правда. Слава Украине!" – написал накануне на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

С Днем защитника Украины!#ДеньЗахисникаУкраїни #СилаНескорених Posted by Петр on 13 октября 2015 г.

Согласно указу президента Порошенко, с 2015 года 14 октября является государственным праздником и выходным днем.

Вместе с тем, 12 октября Национальный банк Украины ввел в обращение 50 тысяч штук 5-гривневых цветных монет "День защитника Украины". "Укрпочта" презентовала художественную почтовую монету, посвященную новому украинскому празднику.

Кроме того, как сообщал УНИАН, накануне праздника Порошенко отметил государственными наградами 15 командиров подразделений Вооруженных сил, которые отличились во время боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции.

Глава государства от имени Украинского народа также выразил сердечную благодарность каждому воину, каждому командиру за высокий профессионализм, мужество, героизм, за настоящий украинский боевой дух. По словам президента, в нашей национальной летописи не трудно было найти день, наиболее подходящий для чествования защитников Отечества.