Художники из Северной Ирландии предложили мариупольцам нарисовать собственный герб города (фото)

Художники из Северной Ирландии предложили мариупольцам нарисовать герб Мариуполя, сообщает 0629.com.ua.

Фантазировали мариупольцы в рамках проекта "Смена" платформы культурных инициатив "Изоляция", который предполагает вовлечение в творческую и общественную деятельность местных жителей. Площадку предоставил союз независимых художников Ars Altera.

Как отмечают организаторы, каждое мероприятие должно помочь жителям города объединиться, увидеть друг друга и свои возможности, спровоцировать перемены к лучшему, сохранить те положительные результаты, которых уже удалось добиться.

"В городах, разделенных на враждующие лагеря, организовывают общественные культурные центры. Многим художникам и активистам после начала противостояний пришлось покинуть Северную Ирландию. Тем же, кто остался пришлось искать поддержку и новый смысл своего творчества",- отмечают гости.

Основатель карнавалов в городе Белфаст Дэвид Бойд предложил пришедшим мариупольцам разделиться на три команды. В итоге у них получилось несколько десятков эскизов и вариантов. Но в итоге выбрали только три варианта, которые отобразили на ватмане.

К процессу участники проекта подошли творчески. К примеру, команда, которая в основном состояла из представителей Лиги политологов-международников "Дипкорпус" увидели, что на гербе Мариуполя должно быть два благородных оленя.

Команда, в которую вошли художники Александр Малаховский и Евгений Пестриков, изобразили именно герб Донецкой области. Объединили творчество и промышленность.

Третья команда, в которой также были художники Анастасия Шишкина, Николай Шевченко придумала нового персонажа, соединив символы Мариуполя - чайку и осетра.