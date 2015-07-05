Новые патрульные службы появятся во всех населенных пунктах Украины – Яценюк

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время «10 минут с премьер-министром».

«Из 30 тысяч молодых людей, которые подали заявки (на конкурсный отбор для патрульной службы Киева - УНИАН) мы набрали 2 тыс парней и девушек, которые вышли на патрулирование Киева, - отметил Яценюк. - Дальше мы пойдем по крупных городах – Харьков, Одесса, Днепропетровск. Но мы дойдем до каждого поселка и села».

Яценюк подчеркнул, что новые патрульные полицейские, которые заступили на патрулирование Киева, прошли лучшие тренировки, в том числе со специалистами США и Канады.

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«Они получили новые знания, новое тренировку, новую культуру общения», - сказал премьер, добавив, что государство в свою очередь обеспечило минимальную зарплату в 8 тыс грн, новую униформу, прекрасные автомобили, технические средства, которые фиксируют общения полицейского с гражданами.

«Но изменения в стране – это не только служение полицейских на благо граждан. Это означает, что мы все соблюдаем закон и уважаем права друг друга. Мы уважаем не только форму, а достоинство полицейского, который встал на защиту людей», - добавил Яценюк.

В субботу вечером, 4 июля, новые полицейские патрули вышли работать на улицы Киева.

Как сообщал УНИАН, патрульная полицейская служба создается в рамках реформирования органов внутренних дел.

Создание службы предусмотрено Законом «О Национальной полиции».