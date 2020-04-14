Депутат Одесского горсовета призвала прийти в церковь на Пасху и попала в базу "Миротворца"

Запись сделана в базе после того, как депутат написала в Facebook о необходимости прийти на Пасху в церковь.

Депутата Одесского городского совета Ирину Есенович (Куценко) внесли в базу «Миротворца» за призывы во время карантина посещать храмы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая запись сделана в базе «Миротворца» сегодня.

В базе отмечается, что депутат горсовета от партии «Доверяй делам» (ранее — от Партии регионов, партии «Родина»), 1985 г. р., является «провокатором». «Осознаные действия, направленные на распространение смертельно опасного заболевания (коронавирусной болезни) и массового заражения граждан Украины», - отмечается в базе.

Ранее сегодня Есенович сделала соответствующую запись на своей странице в Facebook, ссылаясь на Библию.

«Уверена, что все, кто пойдут в Церковь в воскресенье, но только с искренним желанием почтить Бога, не заболеют, Господь сохранит! В том и есть вера - это не сомневаться в Боге никогда! А в Библии написано «не оставлять собрания», «Вера без дел мертва»! Что ж ты за христианин - если сомневаешься в Боге!» - написала она.

Она также заявила, что ее семья обязательно посетит храм, даже если служба не состоится. Если внутрь нельзя будет пройти, ее семья будет молиться рядом с культовым сооружением. «Христос на то и умер, что б дать нам здоровье и спасенье! И для меня - это проверка веры!» - написала Есенович.

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Через несколько часов она внесла правку в свое сообщение в Facebook, заявив, что ее призыв многие не поняли. Она заявила, что ее возмутили призывы в социальных сетях о том, что во время карантина не следует посещать церковь. «Мой пост - Пасху никто не сможет отменить! Надеюсь, так будет понятно! И да, мы пойдем в масках, очках и перчатках! Мама, дочь, отец - сын - все в рамках закона!» - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от того, насколько украинцы будут придерживаться карантинных ограничений в Пасхальные праздники, будут зависеть сроки продления карантина. Он напомнил, что трансляции богослужений из всех церквей можно будет увидеть на телевизионных каналах Украины и в который раз призвал украинцев оставаться дома на Пасху ради безопасности своей и близких.

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В Украине по состоянию на утро 14 апреля зафиксировано 3 тысячи 372 случая коронавирусной болезни. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. В общем 119 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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