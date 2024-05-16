Пекин не снабжает Москву оружием, но отправляет огромное количество товаров, которые Россия использует для снабжения своей армии.

Поскольку президент Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине в четверг, торговые отношения между двумя странами занимают видное место.

Китай не поставляет оружие в Россию, но отправляет огромное количество других товаров, которые Россия использует для разжигания войны с Украиной, пишет Sky News.

К ним относятся такие вещи, как полупроводниковые чипы, навигационное оборудование, детали реактивных самолетов, шарикоподшипники и многое другое.

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Такие товары считаются "двойного назначения", поскольку их также можно импортировать в гражданских целях, а это часто означает, что санкции менее эффективны в блокировании их прохода в Россию.

Центр стратегических и международных исследований, американский аналитический центр, собрал данные, раскрывающие масштабы экспорта Китаем товаров "двойного назначения" своему соседу.

В своем исследовании CSIS объединяет широкий спектр российского импорта под термином "ключевые военные товары", который варьируется от электрооборудования, машин и транспортных средств до таких материалов, как железо, сталь, пластик и резина.

В начале 2023 года Россия готовилась к украинскому контрнаступлению. Примерно в это же время резко возрос импорт так называемых "ключевых военных товаров".

Если разбить импорт по странам, становится ясно, что Китай является крупнейшим экспортером.

Еще одна значительная часть импорта приходится на подставные компании, расположенные в более дружественных к России странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

Те же данные, собранные в совокупности за период с марта 2022 года (первые дни войны на Украине) по июль 2023 года, показывают, что Китай впереди в сделках с "ключевыми военными товарами". Гонконг на втором месте.

Поскольку война затянулась, и часть наиболее высокотехнологичного оборудования была потеряна на поле боя, Россия стала в значительной степени полагаться на оборудование более низкого качества, которое, скорее всего, поступает от поставщиков двойного назначения.

Перемещение таких товаров сложнее ограничить, что объясняет, почему товары из стран ЕС, таких как Франция и Германия, все еще попадают в Россию. Однако в целом Китай явно является движущей силой.

Сотрудничество РФ и Китая

Во время своего визита в Пекин в прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил принять более решительные меры по пресечению подобных цепочек поставок.

Ожидается, что китайские банки, осуществляющие такие транзакции, вскоре могут стать жертвами санкций США.

Китай стремится изображать из себя миротворца, но попытки Запада убедить Си Цзиньпина использовать свое влияние на Путина, чтобы добиться перерасчета по Украине, пока оказались тщетными.

Более тесные связи с Россией приносят огромные выгоды и Китаю: в 2023 году Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай.

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