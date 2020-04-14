Зеленский рассказал, от чего будут зависеть сроки карантина, вспомнив о пикниках и походах в церковь

По убеждению главы государства, каждый из граждан понимает, что «в этом году придется менять традиции» и «делать это ради собственной безопасности - это зрелость и мудрость нации».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от того, насколько украинцы будут придерживаться карантинных ограничений в Пасхальные праздники, будут зависеть сроки продления карантина.

Об этом он заявил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

«Я рад, что согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев так и планируют сделать (остаться дома - УНИАН). У нас есть договоренности с украинскими медиагруппы. Вы сможете увидеть трансляции богослужений из всех церквей на телевизионных каналах Украины», - заявил Зеленский.

По убеждению главы государства, каждый из граждан понимает, что «в этом году придется менять традиции» и «делать это ради собственной безопасности - это зрелость и мудрость нации».

Читайте такжеЗеленский: если удастся пройти Пасху без скоплений, можно говорит об улучшении ситуации

«От нашего поведения на Пасху, от нашей дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина. Как я говорил раньше - мы все хотим поскорее преодолеть болезнь, иметь хорошее и традиционное лето, поэтому давайте вместе постараемся ради общей цели, и будем праздновать Пасху дома. Это касается не только освящения корзин - это касается традиционных пикников и походов в гости - не в этом году, пожалуйста, ради безопасности себя и ближнего», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позже продлил карантин до 24 апреля.

Читайте такжеВ "Слуге народа" рассказали, планируется ли перенос из-за карантина местных выборов

В Украине по состоянию на утро 14 апреля зафиксировано 3 тысячи 372 случая коронавирусной болезни. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. В общем 119 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Читайте также: