Пресс-офицер отметил, что враг усиливает штурмовые действия.

Ситуация возле Часового Яра тяжелая, враг усиливает штурмы малыми пехотным группами и активнее применяет технику, а также пытается давить по флангам для достижения хоть некоторых результатов. Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

"Ситуация достаточно тяжелая, это надо признать. Враг усиливает свои штурмовые действия. Все же пытается подвинуться на этом направлении, получить некоторые успехи. Поэтому наблюдаются постоянные его атаки - это Клищеевка, Андреевка, Ивановское, Ступочки, Богдановка, Калиновка. То есть, практически по всему отрезку нашего фронта", - акцентировал он.

Калашников отметил, что россияне пытались неоднократно штурмовать Часов Яр в лоб и несли довольно таки значительные потери.

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"На сегодня они пытаются несколько обойти Часов Яр с флангов, это именно там, где Ивановское и Богдановка. Здесь пытаются действительно штурмовать. Более того, они даже подготовили специальные штурмовые отряды из элитного подразделения воздушно-десантных войск 98-й десантной бригады. Можно ожидать, что дальше они будут также больше привлекать и механизированную компоненту для того, чтобы иметь более значительные успехи", - добавил он.

Военный рассказал, что россияне пытаются применять тактику штурмов малыми пехотными группами, чтобы решить несколько задач одновременно.

"Как до этого, так и сейчас, враг применяет практику штурмов небольшими пехотными подразделениями, где-то примерно до отделения. Задачи здесь разные, одна из них незаметно подойти к нашей огневой точке, занять эту позицию штурмом, попытаться застопориться там и подождать подкрепления. Также, такие волны атак, действительно выматывают наших защитников, которые должны постоянно их сдерживать", - подчеркнул он.

Калашников добавил, что такую тактику противник часто применял тогда, когда украинские силы имели значительное ограничение в выстрелах.

"Россияне понимали, что мы экономим выстрелы. Первые одну-две атаки мы поддерживаем нашу пехоту именно артиллерийским огнем, а дальше наступает пауза. И они использовали дальше эти свои штурмы для того, чтобы все же продавить нашу оборону. То есть, такая тактика (малых пехотных групп - УНИАН) имеет несколько значений", - пояснил он.

Также возле Часового Яра россияне все больше применяют механизированную компоненту - танки и боевые бронированные машины, которые еще где-то с месяц-полтора назад они пытались беречь.

Кроме того, активно враг активно применяет дроны не только на первой линии украинской обороны, но и пытается выискивать украинскую технику на второй линии.

"Если брать по дронам, то они постоянно летают над первой линией фронта, как разведчики, так и дроны-камикадзе. Также, не надо забывать о "Ланцетах", которые могут залетать несколько дальше и пытаться выкусывать нашу технику на второй линии обороны. Также постоянно работает вражеская артиллерийская составляющая, РСЗО и ствольная артиллерия, в довольно значительном количестве используют ФАБы и КАБы", - сказал военный.

Кроме того, Калашников рассказал, что продолжаются бои в районе Очеретино, которое от Константиновки находится на расстоянии где-то около 30 км.

"То есть, можно сказать, что оккупанты пытаются еще и там продвигаться на Покровском направлении, потому что там непосредственно южный фланг Часового Яра. Если уж брать все в комплексе, в целом по всей линии обороны, то успехи россиян в Очеретино могут делать угрозу и для Часового Яра. Здесь все связано", - добавил он.

Он отметил, что к украинскому фронту уже доезжают боеприпасы от партнеров.

"Но очень активные боевые действия. И выстрелы необходимы нам очень в большом и значительном количестве. Чем больше выстрелов, тем лучше мы будем сдерживать врага, уничтожать еще до того, как он начинает штурмовые действия. Ну и конечно, когда он непосредственно атакует. То есть, мы будем лучше сдерживать их потуги, останавливать, уничтожать и отбрасывать назад", - резюмировал Калашников.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, украинские силы смогли замедлить темпы наступления россиян на северо-востоке и при этом пытаются сдержать атаки оккупантов на других направлениях. Украина испытывает давление по всей линии фронта, при этом Россия пытается растянуть украинские войска для прорыва их защиты.

В отчете Генштаба ВСУ отмечается, что на Харьковщине украинские защитники сорвали планы российских оккупантов углубиться в городскую застройку Волчанска и закрепиться там.

По оценкам специалистов Института изучения войны (ISW) российские оккупанты продвинулись не более чем на восемь километров от границы в северной части Харьковской области. Аналитики ISW считают, что главная цель россиян, создание так называемой "буферной зоны", а не продвижение вглубь региона.

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