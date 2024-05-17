Оккупанты знают, что могут постоянно атаковать город с территории России.

Украинские военные способны уменьшить количество обстрелов Харькова авиацией оккупационной армии, но для этого им нужно разрешение западных союзников на использование их систем ПВО в воздушном пространстве России.

Как указывается в отчете Института изучения войны, в последние недели российские самолеты все чаще атакуют Харьков и его окрестности с помощью планерных бомб и наносят ракетные удары, чтобы ослабить украинскую оборону и заставить жителей покинуть город.

По мнению американских аналитиков, страна-агрессор использует свое воздушное пространство для террора Харьковской области, поскольку знает, что страны Запада запрещают бить их системами ПВО по целям в пределах российской территории.

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"Достаточное покрытие системами противовоздушной обороны в районе Харькова, позволило бы ВСУ сдерживать действия российской авиации. Однако это возможно лишь при условии, что западные партнеры позволят Украине использовать системы перехвата вражеских самолетов в воздушном пространстве России", - подытожили эксперты.

Атаки на Харьков - последние новости

16 мая 2024 года в Харьковской области зафиксировали самую длинную с начала войны воздушную тревогу. Сирены в регионе известили об угрозе еще в 08:15 утра. Отбой прозвучал только в 00:48 17 мая. Таким образом, тревога в Харьковской области длилась 16 часов и 33 минуты.

Стоит отметить, что в отдельных частях Харьковщины отбой тревоги не объявляли уже несколько дней. Так, из-за активизации российских оккупантов в Волчанской и Липецкой громадах тревога длится уже 4 дня и 14 часов.

Вечером 16 мая российские оккупанты атаковали Харьков ударными дронами "Шахед". Местные власти сообщали о попаданиях в Основянском и Новобаварском районах. По городу было нанесено не менее 5 ударов.

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