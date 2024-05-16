Какой церковный праздник отмечают 17 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

17 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают апостола Андроника и святую Юнию. В народе день получил название Андрон с дождем. Рассказываем о его традициях и приметах и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

17 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

После перехода Православной церкви Украины в 2023 году на новый церковный календарь даты всех непереходящих православных праздников (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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17 мая по новому стилю (30 мая - по старому) - день памяти апостола от 70-ти Андроника и Юнии.

Андроник и его помощница Юния были родственниками апостола Павла, но сатли христианами раньше самого апостола. Святой Андроник был епископом Паннонии, но о нем и Юнии знали далеко за пределами епархии.

Андроник и Юния проповедовали Евангелие язычникам. Многие из них потом крестились, а на месте языческих капищ появились христианские храмы. Известно, что святые погибли как мученики. Их мощи были найдены в V веке, в предместье Константинополя - на этом месте построили храм.

Церковный праздник 17 мая по старому стилю

17 мая по старому календарному стилю вспоминают мученицу Пелагию.

О чем говорят приметы на 17 мая

В народном календаре 17 мая - праздник Андрон с дождем. Прозвали его так потому, что в этот день обычно ждали дождя. По приметам дня судят, какими будут лето и осень:

день выдался прохладный и дождливый - таким же будет и лето;

если стоит хорошая и сухая погода - будет ранняя осень;

дятел стучит в лесу - жди дождя.

Северный холодный ветер в этот день обещает холодное лето, а южный - погожее и жаркое.

Что нельзя делать 17 мая

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, пить алкоголь и сквернословить, сплетничать, осуждать.

Народные приметы не советуют отправляться в дальнюю дорогу - поездка может быть неудачной, и принимать поспешные решения. Не следует идти в лес - там просыпаются змеи и могут укусить.

Что можно делать 17 мая

Святого Андрона в народе считают покровителем "небесных ворот" и молятся ему о дожде. Андрона просят открыть врата и выпустить дождь, так как всему, что было посажено, нужна живительная влага.

Также 17 мая принято окучивать картофель, садить рассаду перца и помидоров. Ранее мы рассказывали, что положить в лунку при посадке томатов, чтобы получить хороший урожай. В старину хозяйки в этот день готовили блюда из картофеля - считалось, чем больше картошки на столе, тем лучше будет ее урожай и тем богаче будешь.

17 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан, а также Климент, Кирилл, Никита, Пелагея, Никифор, Флориан.

Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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