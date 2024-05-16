Главное правило, о котором стоит всегда помнить: удобство и практичность важнее эстетической стороны.

Вы проводите приличное количество времени в ванной комнате, поэтому важно, чтобы она была удобной и выглядела хорошо. К сожалению, на этапе планирования этого помещения многие люди допускают ошибки, которые потом создают кучу проблем.

Издание Business Insider, опросив ряд профессиональных дизайнеров, приводит перечень распространенных дизайнерских ошибок, которые сделают ванную комнату источником постоянного раздражения:

Отсутствуют разумные варианты хранения вещей . Иногда люди слишком увлекаются эстетической стороной дизайна, забывая о функциональности. Вам будет неудобно пользоваться ванной комнатой, если вы не предусмотрите в ней удобно расположенное место для хранения гигиенических средств и других нужных в этом помещении вещей. Эксперты советуют не ограничиваться простой полочкой, а по возможности предусмотреть специальный шкафчик. Также не следует забывать о полочке возле душевой и возле ванны, где шампунь и мыло будут под рукой. Неудачное расположение источника света . Мы все делаем много "мелкой тщательной работы" в ванной комнате - от банальной чистки зубов до выщипывания непокорных волосков в бровях. Делать это будет удобнее, если, помимо одной центральной лампы, в комнате будут дополнительные источники света возле зеркала и по возможности переносной источник света. Не эргономичный дизайн . То, что выглядит красиво, не обязательно является удобным в использовании. Низкий унитаз или высокая ванна могут выглядеть красиво на фото в буклете, но вы начнете их проклинать уже на третий день пользования. Высота расположения основных элементов ванной комнаты имеет крайне важное значение, она должна учитывать потребности всех членов семьи и возможных гостей дома - от маленьких детей до пожилых людей. Маленькие зеркала . Ванная комната - место, где вам чаще всего приходится рассматривать себя самого, пока вы делаете гигиенические или косметические процедуры. Слишком маленькое зеркало значительно усложнит этот процесс. Блестящий пол . В большинстве случаев блестящий пол становится очень скользким, когда на него попадает вода. Он может выглядеть красиво, но это действительно очень опасно в помещении, где вода часто попадает на пол. Именно поэтому для пола ванной комнаты следует выбирать шероховатые или матовые материалы. Слишком пестрый дизайн . Большинство людей любят просто полежать в теплой ванне, чтобы расслабиться и снять стресс. Избыточное количество ярких цветов будет именно тем, что начнет вас раздражать в такой ситуации и не позволит отдохнуть.

Другие интересные материалы с бытовыми советами

Как писал УНИАН, перебои с электроэнергией заставляют украинцев делать оперативные запасы воды для бытовых нужд. В таких обстоятельствах стоит знать несколько простых правил, которые значительно упростят вам пользование этими водными запасами.

Видео дня

Также мы рассказывали, как долго можно пользоваться одним полотенцем. Стоит помнить, что на влажном полотенце быстро размножаются микробы.

Вас также могут заинтересовать новости: