"Военкор" намекнул, что шансов на возвращение домой у украинцев нет.

Российский пропагандист и "военкор" Дмитрий Стешин назвал украинских военных, которые сдаются в плен, "смертниками".

Во время одного из пропагандистских стримов Стешин намекнул, что сдаваться в плен нет смысла, потому что российские военные преступники все равно убьют. Фрагмент стрима опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

"Это (сдача в плен - УНИАН) мне вообще непонятно. Это потенциальные смертники. Не знаю, возможно они надеются, что их обменяют... Все игры в добрую волю закончены, мы обошли этот этап", - сказал Стешин, отвечая на вопрос, имеют ли пленные надежду на возвращение домой.

Военные преступления россиян в Украине

Как писал УНИАН, российская армия систематически совершает военные преступления в Украине, что подтверждается в частности отчетами ООН. При этом россияне прибегают фактически ко всем видам таких преступлений - от неизбирательного применения мощного оружия в густонаселенных местностях до целенаправленных убийств, пыток и изнасилований.

Отдельной проблемой являются систематические убийства военнопленных и пытки над пленными и похищенными гражданскими в российских тюрьмах.

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