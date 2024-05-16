Одной из этих составляющих генерал называет осуществление правильных маневров и нанесение ударов по противнику с флангов.

Российские оккупационные войска не оставляют намерений выйти на административные границы Донецкой области. В частности, враг наступает на Часов Яр.

Украинские военные держат город под контролем из-за ряда тактических преимуществ. Об этом сказал в эфире телеканала FREEДОМ генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж. По его словам, можно выделить несколько составляющих успешной обороны Часового Яра.

Город находится на оперативно выгодных высотах. Поэтому украинские военные имеют выгодную позицию для уничтожения вражеских группировок. Генерал отметил, что это очень эффективная модель уничтожения живой силы.

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Кроме того, в защите Часового Яра немалую роль играет сформированный укрепрайон.

"Мы неплохо там вооружились и техникой, и огневыми средствами, и подтянули дополнительные резервы и боеприпасы", – добавил Маломуж.

Следующей составляющей является осуществление правильных маневров и нанесение ударов по противнику с флангов. Как говорит генерал, "это уже осуществлено резервами".

"Поэтому враг должен, с одной стороны, как бы атаковать Часов Яр, а с другой – защищаться с разных позиций фланговых направлений. Это очень большая для них угроза. Комбинированная модель действий в отношении вражеских группировок позволила нам все-таки удержать и ослабить позиции в этом регионе", – подчеркнул он.

Маломуж также напомнил, что российский диктатор Владимир Путин приказывал своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая. Но российское командование допустило ошибку, когда рассредоточило силы и средства своей армии по нескольким направлениям фронта. Поэтому реализовать это желание Путина не удалось.

"В Донецкой области они пытались разворачивать силу еще в трех точках – Авдеевское, Покровское и Угледарское направления. В Запорожской области они пытались захватить Работино. Начали наступление на Харьковском направлении. А захватить все сразу невозможно. Часов Яр и удержался, потому что часть сил противника ушла на другие направления", – продолжил генерал.

При этом Силы обороны наоборот усилили свои позиции, получая вооружение от западных партнеров. По словам Маломужа, модель логистических поставок усилена в разы, "поэтому с каждым днем мы получаем все больше и больше боеприпасов и новейшей техники, которые идут на все опасные для врага направления".

"Думаю, что в ближайшую неделю, максимум полторы мы будем иметь существенный усиленный пакет огневых средств и боеприпасов. И будем держать не только Часов Яр и Харьковское направление, но и другие оперативно значимые направления, где ведутся активные бои", – констатировал он.

Ситуация на фронте: это стоит знать

Украина готовится к крупному наступлению российских оккупационных войск в ближайшие недели. Об этом пишет Reuters. Отмечается, что враг наращивает силы вблизи Сумской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается расширить войну. По его словам, Силам обороны удалось добавить уверенности в районе Волчанска Харьковской области. Кроме того, власти сейчас работают над обеспечением Харьковщины, Донетчины, Сумщины и других регионов новыми системами противовоздушной обороны.

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