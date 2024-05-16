Украинец должен был работать на ферме, где в итоге и обнаружили его тело.

После убийства трех украинцев в Варшаве полиция Польши расследует новое жестокое убийство гражданина Украины. Его расчлененное тело нашли на месте пожара на ферме в селе Рокицины в Поморском воеводстве. Как пишет Agropolska, по данному делу задержаны три человека.

В ночь с 11 на 12 мая на упомянутой ферме произошел пожар. После того, как огонь был локализован, на пепелище обнаружили тело мужчины. Быстро выяснилось, что тело имеет следы преступления и было частично расчленено. Впоследствии выяснилось, что погибший является гражданином Украины.

"Могу подтвердить, что в Рокицинах произошло убийство. Не хочу поражать жуткими подробностями, скажу лишь, что событие было чрезвычайно драматичным", - рассказал журналистам окружной прокурор Патрик Вегнер.

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Сейчас по делу задержаны три человека - двое мужчин и женщина. Мужчин обвинили в убийстве с особой жестокостью и в качестве меры пресечения взяли под стражу сроком на 3 месяца. Им грозит пожизненное заключение. Женщину обвиняют в неоказании первой медицинской помощи и сокрытии следов преступления. Ей грозит до 5 лет заключения.

Другие подробности преступления не приводятся, но журналисты предполагают, что, учитывая озвученные сведения, пожар тоже вспыхнул не случайно, а был начат умышленно, чтобы замести следы.

Известно, что 48-летний украинец должен был работать на этой ферме. Арестованы - 37-летний владелец фермы, его 35-летняя жена и 34-летний работник фермы.

Другие трагические события с украинцами за рубежом

Как писал УНИАН, в начале мая двое украинцев погибли в ужасном ДТП в Варшаве. Автомобиль, в котором находились украинцы, вспыхнул сразу после столкновения с деревом.

Также мы рассказывали, что в Будапеште гражданин Казахстана нанес ножевые ранения 48-летнему украинцу, от чего тот скончался на месте. По данным следствия, трагедия произошла в результате ссоры и драки между мужчинами.

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