Однако стоит проконсультироваться с врачом, чтобы он рассказал, безопасно ли вам есть грейпфрут.

Польза грейпфрута для здоровья подтверждена научными исследованиями. Ученые доказали, что употребление этого фрукта может увеличить потребление необходимых витаминов и минералов. В последние годы исследования также показали, что употребление грейпфрута может помочь снизить кровяное давление и укрепить здоровье сердца. Дипломированный диетолог Эрин Палински-Вейд рассказала для USA Today, как именно это работает и что нужно знать.

По словам диетолога, несмотря на то, что вы всегда должны включать фрукты в свой рацион, "есть несколько особенностей грейпфрута, которые делают его более уникальным".

Палински-Вейд утверждает, что грейпфрут содержит много калия, клетчатки и витамин C, которые являются необходимыми питательными веществами, поддерживающими иммунную и сердечно-сосудистую системы человека. Также низкий уровень гликемического индекса и соответствующее влияние на уровень сахара в крови делает грейпфрут питательным продуктом, если у вас диагностирован диабет второго типа.

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Кроме того, если у вас гипертония, то обязательно задумайтесь над тем, чтобы включить этот фрукт в свой рацион, ведь он действительно снижает кровяное давление. Попадая в организм, калий, который содержится в грейпфруте, расслабляет стенки кровеносных сосудов, улучшает работу мышц и позволяет организму лучше усваивать питательные вещества, свидетельствуют данные Гарвардского института здоровья.

Также высокое содержание клетчатки в грейпфруте может способствовать снижению кровяного давления путем контроля веса.

"Если вы регулярно едите грейпфрут, а он богат более широкой и эффективной клетчаткой, это поможет вам чувствовать себя более удовлетворенными, потенциально уменьшая потребление калорий и помогая вам похудеть. Уменьшая даже небольшое количество массы тела, мы видим пользу для артериального давления", - объяснила Палински-Вейд.

Согласно исследованиям, существует более 85 лекарств, которые могут иметь опасные побочные эффекты, если их употреблять вместе с грейпфрутом. Некоторые из этих лекарств в основном назначаются для лечения артериального давления.

"Взаимодействие между грейпфрутом и этими лекарствами происходит в пищеварительной системе. Когда лекарства попадают в кишечник, они обычно расщепляются с помощью фермента CYP3A4. Грейпфрут может нарушить этот процесс, в результате чего лекарства попадают в кровь в более высокой концентрации, чем предполагалось. Иногда может возникнуть противоположный эффект, и ваш организм может заблокировать всасывание лекарств в кровь, что приведет к тому, что эти лекарства не будут действовать должным образом", - предупредили в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Поэтому специалисты советуют для уменьшения неблагоприятных последствий проконсультироваться с врачом или фармацевтом, прежде чем есть грейпфрут.

Последние интересности о грейпфруте

Также диетолог рассказала, можно ли есть грейпфрут ежедневно. Известно, что этот фрукт, возможно, наиболее известен своим терпким, горько-сладким вкусом.

"Сочетание питательных веществ, содержащихся в грейпфруте, а также низкий гликемический индекс, что делает его действительно полезным фруктом", - отметила эксперт.

Однако фармаколог Шиу Мэй Хуанг из управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рассказал, что употребление грейпфрутового сока может быть смертельно опасным.

"Сок позволяет большему количеству лекарств попасть в кровь. Когда в крови слишком много лекарств, у вас может возникнуть больше побочных эффектов", - отметил он.

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