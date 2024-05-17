Исследование провела команда ученых из Оксфордского университета.

Исследователи подтвердили одно из главных предсказаний Альберта Эйнштейна относительно гравитации, наблюдая за "областью погружения" вокруг черной дыры, пишет The Independent.

Известно, что команда ученых из Оксфордского университета для своего исследования использовала рентгеновские данные, чтобы лучше понять черные дыры и наблюдала за гравитацией в ее "сильнейшей возможной форме".

По теории Эйнштейна, частицы не могут безопасно двигаться по круговым орбитам неподалеку черной дыры, однако они стремительно падают к объекту со скоростью, которая близка к скорости света.

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"Теория Эйнштейна предсказывала, что такое финальное погружение будет существовать, но мы впервые смогли продемонстрировать, как это происходит. Мы считаем, что это является новым захватывающим этапом в изучении черных дыр, который позволит нам исследовать эту последнюю область вокруг них. Только тогда мы сможем полностью понять силу гравитации", - отметил доктор Эндрю Маммери с физического факультета Оксфордского университета.

По словам исследователей, на протяжении многих десятилетий между астрофизиками велись дискуссии о том, можно ли обнаружить так называемую область погружения. Оксфордской команде удалось провести последние несколько лет, разрабатывая ее модели, поэтому в только что опубликованном исследовании она показала первое подтвержденное обнаружение, которое было найдено благодаря рентгеновским телескопам и данным с международной космической станции.

По словам доктора Маммери, в этом году вторая оксфордская команда надеется приблизиться к съемке первых кадров более крупных и отдаленных черных дыр.

"Что действительно захватывает, так это то, что в галактике много черных дыр, и теперь у нас есть новая мощная методика их использования для изучения самых сильных известных гравитационных полей", - объяснил исследователь.

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