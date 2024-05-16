Военный напоминает, что проблемы с ТЦК возникают именно у тех, кто нарушает требования законодательства.

Людей забирают с улицы в военкомат в тех случаях, когда в документах есть определенные несоответствия. Чтобы такого не было, надо своевременно обновлять учетные данные. Об этом в интервью "Эспрессо" заявил ветеран Виктор Всякий, который после тяжелого ранения был переведен на работу в один из львовских районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В разговоре с журналистом военный неоднократно подчеркнул, что большинство проблем с ТЦК возникают из-за незнания гражданами своих обязанностей и правил мобилизационного процесса.

"Если забирают в ТЦК, то для этого точно есть причина. Чтобы с документами все было в порядке - это ответственность военнообязанного. При общении люди бывают агрессивными, но когда я объясняю им некоторые нюансы мобилизации, они успокаиваются. Иногда и мне трудно держать себя под контролем. Часто люди говорят такие вещи неприятные, но они же не знают, кто я, что делал", - говорит Виктор.

Видео дня

По его словам, в последнее время конфликтов с военнообязанными стало меньше. Но желающих идти на фронт от этого не прибавилось.

"В конце концов, я объясняю, что после отказа и суда, даже когда дают человеку условный срок, его снова вызывают в ТЦК. Тогда для чего эти все лишние проблемы? Если человек еще раз пишет отказ, тогда он получает реальный тюремный срок", - говорит военный.

Очень часто люди решают просто убегать от работников ТЦК, рассказывает Виктор. По его словам, особенно проблемными являются переселенцы из Донбасса, которые охотно получают статус ВПЛ, но часто не становятся на воинский учет.

"Преимущественно все эти провокации, которые происходят, делают они. Такие люди нам говорят, что они не для того бежали от войны, чтобы туда возвращаться. Народ, я все понимаю, но у меня дом здесь и я пошел туда, чтобы к моему дому не пришли. А вы все бросили, приехали сюда... Так я вам чем-то обязан получается? Или та масса людей, которая отдала уже свою жизнь", - комментирует военный.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, невыполнение требований электронной повестки в кабинете призывника, будет нести такие же последствия, как и невыполнение требований врученной физически. По словам правоведа Александра Павличенко, это современный канал связи, который предусматривает быстрое реагирование.

Также мы рассказывали, что правительство до сих пор не предоставило ЦПАУ доступ к системам, необходимым для обновления учетных данных военнообязанных, как это предусмотрено законом. Местные администрации надеются на принятие нужных нормативно-правовых документов до 17 мая. И к тому же времени ожидают предоставления доступа к системе и проведения обучения для администраторов.

Вас также могут заинтересовать новости: