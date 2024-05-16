Журналисты обратились к главе МИД Венгрии, чтобы он прокомментировал эту ситуацию.

Венгерские журналисты получили доступ к внутренним документам, по которым можно понять, что власти Венгрии знали о кибератаке на МИД, которая состоялась два года назад, которую, вероятно, совершили российские хакеры. Об этом пишет издание 444.hu, передает "Европейская правда".

СМИ смогли получить документы, доказывающие, что более двух лет назад хакеры, связанные со спецслужбами РФ, совершили масштабную кибератаку на системы Министерства иностранных дел страны, с помощью чего могли получить очень ценные данные.

Однако когда об этом событии впервые стало известно, в марте 2022 года МИД и несколько политиков из правящей партии отрицали такой случай. Однако теперь журналистам удалось достать документ, в котором говорится о том, что кибератака все же была, а именно МИД знал об этой проблеме.

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Также сообщалось, что в сентябре 2021 года главный начальник Нацслужбы безопасности, который является ответственным за техническую безопасность других ведомств, передал доклад с оценкой цифровой инфраструктуры МИД. Там говорится о том, что электронная почта, серверы и по крайней мере часть устройств, которые были вовлечены в процесс идентификации пользователей, оказались скомпрометированы, среди которых учетные записи администраторов, имевших самый высокий уровень доступа.

Технически можно понять, что киберпреступники могли увидеть письма, файлы, персональные данные сотрудников МИД и множество другой закрытой информации. Кроме того, автор доклада добавляет, что кибератака может быть связана с группами APT 28, которая сотрудничает с российской военной разведкой, и APT 29, которая имеет связи с ФСБ.

В свою очередь журналисты прямо спросили главу МИД Петера Сийярто об этой кибератаке, на что он ответил, что ничего не знает о взломе хакерами системы ведомства.

После такого ответа журналисты заявили, что располагают докладом, на что Сийярто отметил, что компетентные ведомства, скорее всего, сделали все необходимое для того, чтобы ликвидировать угрозу, и усомнился в том, что СМИ получили такой документ легально.

По словам журналистов, они проверили свои источники и правдивость документа, который не подпадает под действие законодательства по защите засекреченных документов.

Последние новости Венгрии

Как писал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает китайский план мира относительно войны в Украине.

"Сегодня Европа на стороне войны, единственным исключением является Венгрия, которая призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам, а также поддерживает все международные усилия, направленные на мир", - подчеркнул он во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.

В свою очередь ранее Орбан сообщил, что Венгрия увеличит расходы на оборону в следующем году, если война в Украине продлится до 2025 года. Он упрекнул, что из-за этого будет уменьшен объем средств, которые могли пойти на другие расходы.

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