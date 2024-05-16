Первоочередной причиной подорожания операторы рынка называют нестабильные и малообъемные поставки.

На текущей неделе, стартовавшей 13 мая, украинские производители клубники садовой повысили отпускные цены. Так, готовы отпускать продукцию по 50-80 грн/кг ($1,26-2,02/кг). Это в среднем на 37% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что первоочередной причиной подорожания операторы рынка называют нестабильные и малообъемные поставки этой ягоды, которые объясняются ухудшением погодных условий в основных регионах выращивания. Участники рынка считают, что ажиотаж вокруг земляники садовой связан с очень низким ее предложением на рынке, хотя сезон ягоды из открытого грунта в южных и западных областях уже начался.

Сейчас клубника на украинском рынке предлагается к продаже в среднем на 48% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Но в то же время большинство ключевых игроков рынка не исключают, что вскоре цена может заметно снизиться. Свое мнение они аргументируют тем, что погодные условия стабилизируются, вследствие чего увеличится предложение.

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Сезон весенних ягод

Ранее УНИАН писал, что в Украине резко снизились цены на землянику садовую. В начале текущей недели, когда южные и западные области начали собирать клубнику в открытом грунте, цены упали сразу на 40% – до 35-60 грн/кг ($0,89-1,52/кг).

Сезон украинской черешни в этом году начался почти на три недели раньше благодаря благоприятным погодным условиям. Отечественная черешня стоит на 16% дешевле, чем на старте продаж прошлого года. Так, на рынке стоимость закарпатской ягоды составляет сегодня 75-120 грн за килограмм.

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