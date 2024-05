Также стало известно, что новый сезон хитового шоу стартует уже 27 августа 2024 года на Hulu.

Стриминговый сервис Hulu показал первый тизер комедийно-детективного сериала "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building), на счету которого немало престижных наград и номинаций, в том числе на "Золотой глобус".

В центре сюжета сериала – трое совершенно непохожих друг на друга соседей, которые живут в роскошном многоквартирном доме в Верхнем Вест-Сайде и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Главные роли в сериале исполняют легендарный американский комик Стив Мартин, поп-звезда Селена Гомес и еще один культовый комик Мартин Шорт. Также сериал известен большим количеством громких камео – в разных сезонах здесь засветились Пол Радд, Кара Делевинь, Джимми Фэллон, Эми Шумер, Стинг и многие другие.

В третьем сезоне шоу его актерский состав также дополнила легендарная Мерил Стрип ("Крамер против Крамера", "Часы", "Железная леди", "Не смотри вверх"). Ее персонаж вновь появится и в четвертом сезоне.

Кроме того, в четвертом сезоне "Убийств в одном здании" ожидаются камео таких голливудских звезд, как Мелисса Маккарти ("Девичник в Вегасе", "Шпионка", "Охотники за привидениями"), Зак Галифианакис (трилогия "Мальчишник в Вегасе"), Кумэйл Нанджиани ("Вечные", сериал "Кремниевая долина"), Юджин Леви (франшиза "Американский пирог"), Ева Лонгория (сериал "Отчаянные домохозяйки") и многих других.

Новый сезон хитового шоу стартует уже 27 августа 2024 года на Hulu. Традиционно он будет состоять из 10 эпизодов.

Оценки сериала "Убийства в одном здании"

Первый сезон сериала вышел на Hulu 31 августа 2021 года, второй – 28 июня 2022 года, а третий – 8 августа 2023 года. Каждый из них состоял из десяти в среднем 30-минутных эпизодов. Все сезоны шоу были отмечены высокими оценками от критиков и зрителей.

На данный момент оценка сериала на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков и 90% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 77 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – 8,5 из 10 баллов ("всеобщее признание").

Как сообщал УНИАН, ранее Hulu также сделал анонс нового сезона другого своего хитового комедийного сериала "Медведь". Продолжение шоу, получившего несколько "Золотых глобусов", выйдет уже в июне 2024 года.

