Температура 17 мая повысится практически по всей стране.

В пятницу, 17 мая, практически по всей Украине станет гораздо теплее, только на востоке страны еще будет свежо. Ожидается сухая погода с небольшой облачностью, дожди будут только на северо-востоке страны и в Закарпатской области. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +20°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +20°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +20°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +5°, днем +20°.

В Тернополе 17 мая ночью будет +6°, днем +20°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +20°, облачно с прояснениямми, дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +6°, днем +19°.

В Виннице завтра будет +6°...+20°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +6°, днем +20°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+21°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +20°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +9°...+17°, дождь.

В Одессе 17 мая - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +18°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +18°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +8°, днем +14°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +19°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +6°...+15°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +6°, днем +17°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +7°, днем +15°.

Приметы погоды 17 мая

Если соловьи запели, то урожай будет хорошим.

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