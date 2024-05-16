17 мая в Украине потеплеет / фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 17 мая, практически по всей Украине станет гораздо теплее, только на востоке страны еще будет свежо. Ожидается сухая погода с небольшой облачностью, дожди будут только на северо-востоке страны и в Закарпатской области. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +20°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +20°.
  • В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +20°.
  • В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +5°, днем +20°.
  • В Тернополе 17 мая ночью будет +6°, днем +20°, практически безоблачно.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +19°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +20°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +20°, облачно с прояснениямми, дождь.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +6°, днем +19°.
  • В Виннице завтра будет +6°...+20°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу ночью будет +6°, днем +20°, практически безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+21°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +9°...+17°, дождь.
  • В Одессе 17 мая - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +18°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +20°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.
  • В Запорожье температура ночью +7°, днем +19°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +18°, небольшая облачность, дождь.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью +8°, днем +14°, дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +10°, днем +19°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +6°...+15°.
  • В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +6°, днем +17°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +7°, днем +15°.
17 мая в Украине станет заметно теплее / фото УНИАН

Приметы погоды 17 мая

Если соловьи запели, то урожай будет хорошим.

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