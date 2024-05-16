В пятницу, 17 мая, практически по всей Украине станет гораздо теплее, только на востоке страны еще будет свежо. Ожидается сухая погода с небольшой облачностью, дожди будут только на северо-востоке страны и в Закарпатской области. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +20°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +20°.
- В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +20°.
- В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +5°, днем +20°.
- В Тернополе 17 мая ночью будет +6°, днем +20°, практически безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +19°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +20°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +20°, облачно с прояснениямми, дождь.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +6°, днем +19°.
- В Виннице завтра будет +6°...+20°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу ночью будет +6°, днем +20°, практически безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+21°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +9°...+17°, дождь.
- В Одессе 17 мая - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +18°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +20°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.
- В Запорожье температура ночью +7°, днем +19°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +18°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +8°, днем +14°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +19°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +6°...+15°.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +6°, днем +17°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +7°, днем +15°.
Приметы погоды 17 мая
Если соловьи запели, то урожай будет хорошим.