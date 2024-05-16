По сути, это "упрощенная" версия обычного Meizu 21, но в некоторых моментах она даже лучше.

Компания Meizu, несмотря на заявления о прекращении выпуска традиционных смартфонов, неожиданно решила возродить линейку Note, которая в последний раз обновлялась в 2018 году. Смартфон получился недорогим и оснащен целой кучей ИИ-функций, пишет Gizchina.

Новинка называется Meizu 21 Note. По сути, это копия Meizu 21, но с чипсетом попроще. При этом в некоторых моментах Note-версия превосходит обычный Meizu 21: например, батарея 5500 мАч вместо 4800 мАч, экран поддерживает частоту 144 Гц, а еще 16 ГБ ОЗУ в минимальной конфигурации.

Характеристики Meizu 21 Note

Экран: 6,78 дюйма, 8T LTPO OLED, разрешение 1,5K, 1-144 Гц, базовая яркость 800 нит, максимальная яркость 5000 нит, ШИМ 2160 Гц;

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

Память: 16 ГБайт ОЗУ LPDDR5X, 256/512 ГБайт UFS 4.0;

Аккумулятор: 5500 мАч, быстрая зарядка 66 Вт;

Камеры: основная (50 Мп, Samsung S5KGN5, OIS), широкоугольная (13 Мп, Samsung S5KGN5, автофокус), селфи (16 Мп, Samsung S5K3P9).

Одна из главных фишек смартфона – широкие возможности генеративного искусственного интеллекта. Смартфон напишет вместо вас текст и сократит письма, поможет в обработке фото или преобразит запись речи в текст. Помощник с искусственным интеллектом также может проверять звонки и назначать вам встречи.

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Специалисты отмечают, что Meizu 21 Note одновременно самый доступный из современных телефонов бренда и один из самых доступных с возможностями искусственного интеллекта в целом на рынке. В Китае новинку оценили от 360 долларов, цена топовой версии, с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, стоит 390 долларов.

Искусственный интеллект все больше проникает в мобильные устройства. Samsung уже добавила возможности Galaxy AI в модели Galaxy S24, S23, S22 и S21. Искусственный интеллект также используется в Pixel 8 и парочке других китайских флагманов.

В то же время мы часто стали слышать о так называемых ИИ-девайсах. Это компактные устройства размером с пейджер и собственным ИИ, который умеет взаимодействовать с приложениями через голосовые команды. На рынке уже появились Humane AI Pin, Rabbit R1 и Pendant, но популярными они так и не стали.

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