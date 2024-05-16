Осадков в столице 17 мая не будет.

В пятницу, 17 мая, в Киеве станет заметно теплее. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью ожидается +10°...+12°, а днем температура воздуха поднимется до +19°...+20°. Будет облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ветер будет северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит снижаться, 751-754 миллиметра ртутного столба.

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Погода 17 мая - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +20°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +20°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +5°, днем +20°.

В Тернополе 17 мая ночью будет +6°, днем +20°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +20°, облачно с прояснениямми, дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +6°, днем +19°.

В Виннице завтра будет +6°...+20°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +6°, днем +20°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+21°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +20°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +9°...+17°, дождь.

В Одессе 17 мая - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +18°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +18°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +8°, днем +14°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +19°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +6°...+15°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +6°, днем +17°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +7°, днем +15°.

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