Художник начал рисовать его еще в 2020 году.

14 мая король Великобритании Чарльз III представил свой первый официальный портрет. Далеко не все оценили эту картину.

На полотне высотой 2,5 метра король держит руки на рукояти меча, на его плече можно заметить бабочку. Художник Джонатан Йео рассказал, что четыре раза встречался с Чарльзом III для написания этой картины.

"Когда я начал этот проект, Его Величество Король был еще Его Королевским Высочеством принцем Уэльским, и, подобно бабочке, которую я нарисовал, парящей над его плечом, этот портрет развивался по мере того, как менялась его роль в нашей общественной жизни", - объясняет автор картины.

Как пишет Bild, многие поклонники королевской семьи раскритиковали картину, заявив, что Чарльз III напоминает им "злодея" или "сатану из ада". "Кажется, что он купается в крови", - сказал один из них.

Другие выдвинули версию, что таким образом король хотел подчеркнуть свое родство с господарем Валахии Владом III, известным также как Дракула.

Родство Короля Чарльза и Дракулы: что известно

В 2012 году он заявил, что в его жилах течет трансильванская кровь. "Генеалогия говорит о том, что я происхожу от Влада III", - сказал Чарльз III.

Согласно книге Королевского Высочества, опубликованной в 1982 году сэром Иэном Монкрейффом, принц является правнуком Влада III.

"Он может проследить свою родословную от своей прабабушки королевы Марии, супруги Георга V, до Влада IV, сводного брата печально известного правителя", - писал The Telegraph.

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