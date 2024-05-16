Вблизи Сумской области враг наращивает силы.

Россия продолжает усиливать давление на украинских защитников на востоке. Украина готовится к большому наступлению оккупационных войск в ближайшие недели.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что после сообщений о боях в северных районах приграничного города Волчанск, расположенного примерно в 45 км от Харькова, украинский Генеральный штаб заявил, что Силы обороны начали контратаку, чтобы нанести ответный удар по захватчикам.

В Украине редупреждают, что Россия, возможно, готовится к большому наступлению в ближайшие недели. Вблизи Сумской области враг наращивает силы.

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Аналитик из Black Bird Group Паси Паройнен сказал Reuters, что наступление РФ на Харьковщине выглядит как попытка втянуть в бой ограниченные резервы Киева перед началом основного летнего наступления.

"Если Украина перераспределит силы в Харькове и Сумах, она сможет сохранить часть территории, возможно, предотвратить артиллерийские обстрелы мирных жителей Харькова, возможно, даже оттеснить противника к границе. Но это может стоить им войны, если резервы не будут доступны для реагирования на кризисы во время летнего наступления России", – подчеркнул он.

Война в Украине: важные новости

Силам обороны удалось добавить уверенности в районе Волчанска Харьковской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что РФ пытается расширить войну.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что украинские военные остановили активное продвижение захватчиков на севере Харьковщины. По его словам, в городской застройке Волчанска идут бои. Также противник пытается занять новые позиции к северу от поселка Липцы, но безуспешно.

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