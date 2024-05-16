По мнению Маломужа, чтобы начинать операцию нужно до 300 тысяч человек.

Генерал армии Украины и экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж убежден, что россиянам не удастся прорваться в Харьков.

"Никаких окружений Харькова не будет. Прорваться в Харьков, взять его в осаду просто нереально. Сегодня у врага нет таких сил и средств, чтобы дойти до Харькова через Волчанск, Купянск или с направления Луганщины", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По мнению Маломужа, чтобы начинать операцию нужно до 300 тысяч человек.

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"Но и живая сила еще ничего не значит. Нужны мощные ударные группы баллистических ракет, бронетанковые силы и специально подготовленные силы и средства, которые могут осаждать город и штурмовать большие территории. Этого нет, враг растянул свои резервы. Мы каждый день бьем вражеские силы в разных секторах", - сказал генерал.

Он напомнил, что за последнюю неделю, каждый день ВСУ уничтожают 1500-1700 единиц личного состава и это вдвое больше чем раньше.

"Это мощный подрыв обороноспособности РФ, чтобы они не говорили. Россияне только на словах говорят о ресурсах на десятки лет. Восстановить боевую часть чрезвычайно сложно, а тем более живую силу, которая бы эффективно воевала", - добавил Маломуж.

Наступление РФ на Харьковщине - детали

Силам обороны удалось придать уверенности в районе Волчанска Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что провел в Харькове заседание Ставки, на котором присутствовали Главнокомандующий ВСУ, командующие по направлениям, руководители сектора безопасности - ГУР, Служба внешней разведки, СБУ, Государственная пограничная служба, МВД, и руководители Харьковской области.

Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что наступление России в Харьковской области не будет успешным, поскольку российским военным не хватает "навыков и способностей", чтобы воспользоваться любым прорывом.

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