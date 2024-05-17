Россияне могут планировать "тревожные" операции на границе Украины с Беларусью, считает Свитан.

Россияне, вероятно, снова планируют перебрасывать военную технику в Беларусь. Об этом сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси.

Как отметил в эфире "24 канала" военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, нового вторжения оккупантов из Беларуси не будет. По его словам, РФ может прибегнуть к другой тактике.

"На Харьков они заставили нас перебросить резервы, такая же самая картина будет в ближайшее время возле Сум. Именно такие "тревожные" операции россияне могут планировать на границе Украины с Беларусью", – подчеркнул эксперт. Видео дня

По мнению полковника в запасе, беларуский диктатор Александр Лукашенко понимает, что если с территории Беларуси будут "косые взгляды" на Украину, основные объекты страны окажутся под угрозой.

"Это нефтеперерабатывающие заводы, которые изготавливают дизель, для российской армии, кстати, тоже, Мозырский НПЗ, "Нафтан" и так далее, до которых мы достаем", – продолжил он.

А для Лукашенко уничтожение таких объектов станет очень болезненным, потому что они наполняют его "карманы". В то же время если будет новое вторжение с территории Беларуси, для Украины эти объекты станут законными военными целями, объяснил эксперт.

"Лукашенко триста раз подумает, позвонит Си Цзиньпину с просьбой утихомирить Путина для того, чтобы он не подставлял Беларусь под удар украинских военных", – резюмировал Роман Свитан.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Россия продолжает усиливать давление на украинских защитников на востоке. Тем временем Украина готовится к большому наступлению оккупационных войск РФ в ближайшие недели. Об этом пишет Reuters. Агентство отмечает, что россияне наращивают силы вблизи Сумской области.

Между тем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Силы обороны остановили активное продвижение захватчиков на севере Харьковщины. По его словам, на некоторых направлениях нашим воинам удалось вернуть более выгодное положение. В то же время в Волчанске продолжаются бои в городской застройке.

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