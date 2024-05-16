МВФ начнет новый пересмотр программы для Украины: названы сроки

Результаты пересмотра миссия может представить Исполнительный совет МВФ до конца июня.

Международный валютный фонд в ближайшие недели начнет новую миссию в Украине для оценки состояния экономики и эффективности работы разрушенной войной страны в рамках программы кредитования на сумму 15,6 млрд долларов, сообщила представитель МВФ Джули Козак.

Этот крупнейший для Украины после начала российского вторжений четырехлетний кредит МВФ был одобрен в марте 2023 года, пишет "Би-би-си".

"О следующем пересмотре программы EFF мы ожидаем, что миссия начнет работать в ближайшие недели", - отметила представитель Фонда.

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По словам Козак, миссия оценит последние экономические события в Украине и пересмотрит свои макроэкономические параметры и анализ устойчивости долга страны. Она также отметила, что результаты пересмотра миссия может представить Исполнительный совет МВФ до конца июня.

В рамках программы кредитования МВФ Украина должна принять меры по поддержанию фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также провести более масштабные реформы для поддержания макроэкономической стабильности.

Сотрудничество Украины с МВФ

В этом году Украина нуждается в 42 миллиардах долларов бюджетной поддержки, поскольку она продолжает бороться против российского вторжения. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По ее словам, глобальная поддержка Украины остается непоколебимой. Директор-распорядитель МВФ заявила, что война России против Украины должна закончиться, назвав ее "как человеческой трагедией, так и препятствием для перспектив роста мировой экономики".

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