Эксперты считают, что если россиянам удастся подойти к важным узлам в Харьковской и Сумской областях, может произойти развал линии фронта.

Российская армия начала наступление в Харьковской области, открыв новый фронт, и смогла успешно продвинуться на несколько километров вглубь украинской территории.

"Можно с уверенностью сказать: российское летнее наступление, которого все так ждали, началось, - пишет Der Spiegel.

Как отмечает издание, начало российского наступления было встречено подразделениями ВСУ, которые были оснащены хуже, чем регулярная армия.

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"Подразделения на передовых позициях, очевидно, бросили все силы и подтянули резервы слишком поздно, чтобы наверстать упущенное", - считают военные эксперты.

Сейчас Украина усилила фронт в Харьковской области за счет переброски войск. Однако проблема заключается в том, что из-за недостаточной мобилизации у Украины нет солдат, чтобы содержать достаточное количество резервов по всему фронту. Именно на это и рассчитывают россияне.

Как отмечает военный эксперт Франц-Штефан Гади, войска РФ хотят растянуть украинские вооруженные силы вдоль фронта. По его словам, наступление на севере Харьковской области является частью общего плана РФ, оно направлено не на захват Харькова, а на продвижение в Донбассе, где также идут ожесточенные бои.

Кроме того, российские войска могут наступать и дальше на северо-запад, в район города Сумы.

"Если россиянам удастся подойти к важным узлам и они будут в зоне досягаемости артиллерии, может произойти даже частичный развал фронта", - считает военный эксперт Гади.

Наступление РФ на Харьковскую область - мнения

Как писал NYT, угрожая Харькову, Россия надеется закрепить украинские ресурсы в регионе, обнажив фронт. Украинские силы уже относительно слабы; привлекая украинские резервы и лучшие части к обороне Харькова, ослабляются позиции на других участках линии фронта. Россия по-прежнему сосредоточена на оккупации остальной части Донецкой области, стремясь захватить ключевые транзитные узлы и населенные пункты, отмечало издание.

Издание Der Spiegel назвало три ключевых фактора, которые помешали Украине остановить продвижение РФ в Харьковской области. Это нехватка оружия, и в частности, запрет США на использование поставленного ими оружия на территории России. Вторая ошибка – это проблема с линиями обороны. И третий фактор неудачи для Украины - нехватка войск.

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