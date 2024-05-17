Белгородская область опустилась на последнее место по динамике накоплений россиян, а местные компании лишились 2/3 прибыли.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Белгородская область превратилась из лидирующего российского региона в один из самых худших. Как пишет "Верстка". Белгородская область опустилась на последнее место по динамике накоплений россиян, а местные компании лишились 2/3 прибыли.

Отмечается, что область заняла последнее место по приросту накоплений граждан в банках с начала войны – за два года общая сумма денег на банковских счетах физлиц в Белгородской области выросла на лишь на 21%. При этом более чем половине регионов страны рост сбережений за этот период был как минимум в два раза выше.

При этом по росту цен на продукты Белгородская область вышла в лидеры и значительно опередили Москву.

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Кроме того, Регион стал худшим по падению прибыли предприятий — минус 64% за два года. Также из лидера по миграционному приросту Белгородская область стала лидером по оттоку населения.

Белгородская область - новости

В воскресенье днем в Белгороде после мощного взрыва рухнул подъезд панельной многоэтажки. В результате происшествия погибли более десяти человек.

В качестве одной из версий аналитики рассматривают "внештатный сход" с российского самолета фугасной авиабомбы - ФАБ-250 или ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). При этом, как отмечают российские СМИ, подобный сход авиабомб происходит довольно часто. За март, апрель и май на российские и оккупированные украинские регионы самолеты РФ уронили как минимум 32 ФАБ.

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