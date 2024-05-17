Мусиенко также отметил, что определенное количество войск РФ сосредоточено в Брянской области, которая граничит с Черниговщиной.

Сейчас фиксируется определенная активность и передвижение российских оккупационных войск в направлении Сумщины. Враг готовил там многотысячную группировку, сказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"На сегодняшний день речь может идти о том, что в целом враг готовил группировку около 15-20 тысяч, которые находились именно в направлении Сумщины. Из двух направлений: одно – это Гайворон, второе – это Суджа, о чем говорил глава украинской военной разведки", – рассказал он в эфире телемарафона.

По его словам, также определенное количество войск РФ сосредоточено в Брянской области, которая граничит с Черниговщиной. Однако этот контингент был несколько уменьшен, потому что наступательная группировка "Курск" участвовала в боях в Харьковской области.

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"Но вместе с тем все же определенное присутствие сохраняется и началась там, скажем, определенная активность сейчас. Неизвестно, это пока движение с какой-то перегруппировкой, или это подготовка к каким-то другим действиям – наступательного характера, диверсионного – но очевидно, они там так же активизировались", – отметил Александр Мусиенко.

Угроза наступления на Сумскую область

Reuters сообщает, что Украина готовится к большому наступлению российских оккупационных войск в ближайшие недели. Отмечается, что противник наращивает силы вблизи Сумской области.

Ранее представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник отметил, что в городе Суджа (РФ) пока не видят полноценной масштабной группировки россиян. Однако оккупанты могут собрать рассредоточенные силы и технику для активизации действий на границе.

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