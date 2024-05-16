Ранее искусственный интеллект сравнивали с опасным оружием, однако Палмер Лаки так не считает.

Основатель оборонной компании Anduril Палмер Лаки считает, если бы российский диктатор Владимир Путин использовал искусственный интеллект, то понял бы, что не стоило начинать войну в Украине, пишет Business Insider.

"Я не думаю, что он начал бы это вторжение в Украину, если бы понимал, что на самом деле произойдет. Помните, они считали, что это была трехдневная спецоперация, которую они собирались провести. Все закончится очень, очень быстро. Если бы он лучше понимал, что было у него и что было у них, я думаю, что он, наверное, не стал бы играть в эту игру", - отметил американский предприниматель в интервью Bloonberg.

В BI добавляют, что искусственный интеллект сравнивали со следующей атомной бомбой, из-за чего возникли опасения относительно будущего в введении войн. В то же время Лаки отмечает, что эта технология наоборот улучшит ведение войны для всех.

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"ИИ станет инструментом, который выложит все карты на стол для всех. Я надеюсь, что появятся диктаторы, которые будут принимать лучшие решения, потому что даже они будут иметь лучшую информацию от ИИ", - сказал он.

Издание рассказало, что стартап Luckey's Defense Tech, Anduril исследует решения на основе искусственного интеллекта, чтобы решить проблемы для американских военных и союзников США.

"Кроме ряда ярких автономных дронов и транспортных средств, основой Anduril является собственная программная система на основе искусственного интеллекта, получившая название Lattice. Lattice действует как командный центр для человека-оператора, управляющего сетью автономных устройств, которые могут выходить на линию опасности и проводить наблюдение или другие миссии", - объяснили в материале.

В свою очередь Лаки считает, что именно с помощью программного обеспечения, а не тяжелой военной техники, США имеют преимущество над другими странами.

"Использование программного обеспечения для принятия решений вдвое или в десять раз быстрее - это способность, которую, по моему мнению, наши противники и близко не смогут скопировать", - заверил предприниматель.

Отмечается, что Anduril довольно быстро зарекомендовала себя как одну из ведущих компаний, которая предоставляет американским военным футуристические технологии. Известно, что в апреле ВВС США выбрали стартап со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, а не традиционные компании, такие как Boeing, Lockheed Martin и Northrup Grumman для того, чтобы заключить крупный контракт на модернизацию.

Развитие искусственного интеллекта - последние новости

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился обманывать людей для достижения своих целей. По словам исследователей, системы ИИ могут выполнять такие задачи, как обманывать игроков в онлайн-играх или обходить CAPTCHA (проверки "Я не робот"). Поэтому ученые считают, что такие тривиальные примеры могут иметь серьезные последствия в реальной жизни.

Кроме того, в Соединенных Штатах Америки F-16 с искусственным интеллектом успешно провел тренировочный бой. Отмечается, что в кабине за действиями ИИ наблюдал лично министр ВВС США Фрэнк Кендалл. Он отметил, что увидел достаточно во время своего полета, поэтому готов доверить искусственному интеллекту самостоятельно принимать решения по применению оружия во время возможной войны.

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