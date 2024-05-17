Новороссийский порт считается крупнейшим в РФ.

Этой ночью оккупированный Крым и Новороссийск (Краснодарский край) оказались под массированной атакой беспилотных летательных аппаратов и морских дронов.

В 01:30 гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военные с помощью стрелкового оружия отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Вскоре в городе частично пропал свет. Развожаев объяснил это отключением части оборудования на подстанции "Севастополь" - по его словам, на нее упали обломки сбитых дронов.

Уже в 03:14 гауляйтер написал, что город атакуют не только дроны, но и безэкипажные катера. По состоянию на 04:00 атака все еще продолжается.

Видео дня

Тем временем взрывы слышны и в Новороссийске. Российские Telegram-каналы пишут, что под ударом могли оказаться порт и нефтебаза. Местные жители сообщили о не менее 19 взрывах, они не утихают, пишет Astra.

На одном из видео женщина кричит, что новороссийский порт, который считается крупнейшим портом России, "подорвали". В сети пишут, что он обесточен, также свет пропал в части города.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о "безуспешной украинской атаке". По его словам, российская противовоздушная оборона "подавила" более 10 дронов, из-за падения осколков возникли локальные возгорания. Пострадавших нет.

Российский проект ВЧК-ОГПУ сообщает, что дроны атаковали Новороссийский мазутный терминал и терминал "Транснефти".

В Крыму тоже заявили об "успешном" отражении атаки. Развожаев в 04:17 написал, что они уничтожили десятки БПЛА и более пяти морских дронов. Никто не пострадал.

Атаки на Крым: последние новости

Уже третью ночь объекты захватчиков на оккупированном полуострове под атакой дронов. Днем оккупанты заявляли об уничтожении морских дронов, котоыре двигались в сторону Крыма.

А в ночь на 15 зрывы были слышны в районе военного аэродрома "Бельбек". Россияне отчитались о сбитии 10 ракет ATACMS. Сообщалось, что могли пострадать рссийские самолеты МиГ-31 и Су-27.

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