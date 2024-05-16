Платформы, которые не могут бороться с дезинформацией, могут оштрафовать.

Европейская комиссия заявила, что "активно отслеживает" распространение фейковых новостей о расстреле премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

ЕК предупредила, что может наложить штрафы на платформы крупных технологических компаний за неспособность бороться с дезинформацией, пишет Bloomberg.

Регулятор "наделен широкими полномочиями по расследованию и надзору, включая право налагать санкции и средства правовой защиты", говорится в заявлении.

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Нарушения могут быть наказаны в соответствии с новым жестким Законом Европейского Союза о цифровых услугах, который обязывает онлайн-платформы принимать меры по борьбе с незаконным контентом и дезинформацией, защищать права пользователей и защищать их здоровье и благополучие.

В соответствии с Законом о цифровых услугах в прошлом году блок выделил несколько онлайн-платформ и поисковых систем как крупные организации, заслуживающие пристального внимания. Сюда входят X, Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. и другие с более чем 45 миллионами активных пользователей в месяц в Европе.

Покушение на Фицо - детали

Фицо находился в реанимации в "очень серьезном", но стабильном состоянии через день после того, как в него стреляли, что правительство назвало политически мотивированной попыткой убийства. Позже стало известно, что врачи стабилизировали состояние Фицо, однако опасность все еще не миновала. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сказал, что врачи делают все возможное для улучшения его состояния.

Подозреваемого в совершении покушения сразу же задержали - им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который является активистом либеральной партии "Прогрессивная Словакия". Однако российские государственные СМИ заявили, что политической мотивацией стрельбы была критика Фицо проукраинской помощи.

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