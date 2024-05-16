Учитель развеял миф о некоторых украинских словах.

Некоторые считают, что существительные "сім'я" и "дім" в украинском языке являются кальками с русского, но это не так.

Языковед, доцент, автор учебников и заслуженный работник образования нашей Родины Александр Авраменко во время эфира программы "Сніданок з 1+1" сказал, что "дім" и "сім'я" - исконно украинские слова, синонимы слов "будинок" и "родина". Эксперт подчеркнул, что эти существительные можно употреблять по своему усмотрению.

Есть еще "хата" - украинское слово, которое используют для того, чтобы назвать жилье. Это существительное, согласно словарю, имеет два значения:

Видео дня

дом в селе, который имеет один этаж;

хатой также называют жилое помещение в сельском одноэтажном доме.

Стоит отметить, что Авраменко не раз призывал заботиться о чистоте своего языка.

Интересные новости Украины о языке - сегодня это стоит внимания

Ранее Александр Авраменко объяснил, как правильно слово "мужчина" на украинском языке. Языковед отметил, что это существительное в словаре имеет маркировку разговорное и редко употребляемое, то есть использовать его можно в бытовом общении. Педагог подчеркнул, что лицо мужского пола в родном языке лучше называть "чоловіком", а не "мужчиною".

Вас также могут заинтересовать новости: