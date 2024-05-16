Бойцы отмечают, что у них нет недостатка в боеприпасах к огнестрельному оружию, однако критически не хватает всего остального: беспилотников, средств РЭБ, снарядов, ракет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев пообещал, что многомиллиардный пакет помощи от США принесет реальные изменения на поле боя. Однако пока украинская армия изо всех сил пытается противостоять российским захватчикам, и за задержки с поставками боеприпасов приходится расплачиваться невозобновляемым ресурсом - жизнями солдат,

Издание Le Monde опросило солдат из пяти различных бригад, дислоцированных на Донбассе, где идут самые ожесточенные бои. И все они подтвердили, что ни боеприпасы, связанные с "чешским планом", ни боеприпасы, связанные с пакетом помощи США, до них не дошли.

"Мы читаем новости, но мы реалисты. Мы полагаемся только на то, что у нас действительно есть под рукой", - объясняет один из бойцов.

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По его словам, у них нет недостатка в боеприпасах к огнестрельному оружию, однако не хватает всего остального: беспилотников, средств РЭБ, снарядов, ракет.

"Мы видим, что поставки продолжают сокращаться и становятся все более нерегулярными. Они действительно покрывают лишь необходимый минимум", - отмечает боец.

В другом подразделении под Бахмутом, та же ситуация с боеприпасами.

"Уже несколько месяцев нехватка снарядов снижает нашу эффективность. Нам также не хватает топлива, а на всю роту - десять танков Т-64 - у нас только одна противорадиолокационная глушилка. Нам нужно хотя бы по одной на каждую пару", - говорит один из бойцов.

Еще хуже обстоит дело с реактивными системами залпового огня.

"За полтора года службы на Донбассе я не сделал ни одного полного залпа [сорока ракет]", - говорит Артур, командир боевой машины БМ-21 в 59-й бригаде под Покровском. "Я выпускаю максимум пять ракет, но это редко. Чаще всего это одна ракета, чтобы оказать психологическое воздействие на группу вражеской пехоты, идущей в атаку".

Бойцы отмечают, что невозможность выполнить задание подрывает боевой дух.

"Если бы у нас было достаточно ракет, линия фронта была бы другой", - уверяют они.

Оружие для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что задержка помощи от США непосредственно повлияла на войну и ситуацию вдоль границы. При этом он подчеркнул, что подчеркнул, что для защиты Харькова и области необходимо два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Энтони Блинкен во время визита в киев объявил, что США выделяют 2 миллиарда долларов на внешнее военное финансирование Украины.

По его словам, военная поддержка из первого пакета новой дополнительной помощи общим объемом в 60 млрд долларов уже на пути в Украину. Также, Блинкен заверил, кое-что в Украину уже доставили.

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