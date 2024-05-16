По его словам, спутниковые снимки вскоре должны подтвердить, что именно было поражено на аэродроме "Бельбек".

Во временно оккупированном Крыму был атакован военный аэродром "Бельбек". Вероятно, авиабаза полностью уничтожена и выведена из строя на длительное время.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. Он отметил, что на спутниковых снимках "может быть замечено именно поражение зенитно-ракетного комплекса, который явно там был".

"Речь идет о поражении горюче-смазочных материалов. Также вероятно был поражен склад с авиационным вооружением. Если эта информация подтвердится, то это означает, что использовались не только ATACMS, но и крылатые ракеты типа Storm Shadow/SCALP. Именно такие вещи для них являются основной целью. Тогда это была довольно хорошо спланированная комбинированная атака, во время которой кассетными ATACMS был уничтожен район ПВО, охранявший этот аэродром, сами самолеты, которые там находились, и уже после этого были поражены все остальные цели. То есть, если будет подтвержден весь этот перечень пораженных целей, то речь идет о полном уничтожении всей авиабазы и ее выводе из строя на довольно долгий срок", – пояснил Катков.

Видео дня

Эксперт отметил, что подтвердить, что именно было поражено на аэродроме, вскоре должны были бы спутниковые снимки. Точных изображений, которые бы позволили оценить степень повреждений, нет, поскольку вчера там была облачная погода.

"Надеемся, что сегодня погода будет лучше, будут сделаны соответствующие спутниковые снимки. Но надо отметить, что был использован не один кассетный ATACMS. Поэтому даже на спутниковых снимках может быть не зафиксирована та степень поражения летательных аппаратов, чтобы оценить что там действительно уничтожено", – резюмировал Олег Катков.

Удар по аэродрому "Бельбек": что известно о последствиях

В СМИ сообщают, что в результате удара по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму были поражены два российских истребителя МиГ-31, а также зенитная ракетная система противника большой и средней дальности С-400.

Ранее движение "Атеш" сообщило, что в Крыму был поврежден главный артиллерийский склад военного аэродрома "Бельбек". Отмечалось, что на том складе хранилось большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которые терроризируют украинские города.

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