Эта помощь должна усилить украинскую противовоздушную оборону.

В четверг, 16 мая, Дания объявила о предоставлении Украине очередного пакета поддержки на сумму 750 миллионов евро.

Соответствующее заявление опубликовали на странице Министерства иностранных дел Дании в соцсети Х. "Рад объявить о новом пакете военной поддержки Украины на сумму 750 миллионов евро, который усилит их противовоздушную оборону и артиллерию", - сказал министр Ларс Люкке Расмуссен.

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Он отметил, что Дания постоянно рассматривает возможности для инвестирования в оборонную промышленность Украины, а также твердо стоит на стороне страны и ее народа.

Как Дания помогает Украине?

Как известно, Копенгаген поддерживает нашу страну с начала полномасштабного вторжения. Сейчас украинская армия ожидает 19 истребителей F-16, которые Дания пообещала передать Воздушным силам.

В конце апреля в Министерстве обороны сообщали, что Дания предоставила нам уже 17 пакетов военной помощи на сумму более 4 миллиардов евро. Ранее президент Владимир Зеленский и премьер Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.

Кроме того, Дания стала одной из первых стран, которые решили закупить технику и вооружение для Вооруженных сил Украины у украинских производителей. На это они должны выделить 200 миллионов датских крон (около 27 миллионов евро).

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