Синегубов сообщил о работе ПВО.

Российские оккупационные войска снова терроризируют Харьков. Город атакуют ударными дронами.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов: "Харьков – осторожно! В городе уже был слышен взрыв, возможны еще: Харьков находится под атакой шахедов".

Впоследствии он добавил, что в городе прогремел еще один взрыв.

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В свою очередь, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о работе ПВО. Он призвал жителей не покидать укрытий и быть осторожными.

Обновлено 23:38: Зафиксировано попадание в Холодногорском районе Харькова. Об этом сообщил Олег Синегубов.

"Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", – добавил он.

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