Полная Луна взойдет в созвездии Стрельца и внесет коррективы в привычный ход жизни.

Начиная с середины мая Луна будет набирать свою силу, пока не наступит энергетически мощная фаза полнолуния. Спутник будет казаться круглым и ярким накануне и на следующий день после полной фазы - в этот период жители Земли почувствуют на себе его влияние. Когда наступит полнолуние в мае 2024, и к чему астрологи советуют подготовиться в этот день - читайте дальше.

Что такое Цветочная Луна

Последнее полнолуние весны прозвали Цветочная Луна - это название ему дали индейцы Северной Америки. Они восхищались красотой цветов, которые распускались в это время и решили, что Луна также будет цветочной. В других культурах полнолуние в это время года называют по-другому:

у китайцев - Драконья Луна;

у кельтов - Яркая Луна;

у викканов - Заячья Луна;

у чероки - Луна Земледелия.

На Южном полушарии, где в этот период холодное время года, полнолуние именуют Бобровая Луна и Морозная Луна.

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Когда наступит Цветочная Луна - точное время

Луна достигнет фазы полнолуния 23 мая 2024 в 16:53 по киевскому времени (13:53 GMT).

С Земли спутник будет выглядеть полным примерно за сутки до и после этого момента - 22, 23 и 24 мая. Наблюдать это полнолуние лучше всего вдали от высоких зданий и деревьев - на восходе она будет выглядеть больше обычного и приобретет золотистый оттенок.

Что можно делать в полнолуние

Астрологи считают майское полнолуние романтическим - это идеальное время, чтобы открыто выразить свои эмоции и самые глубокие чувства. Энергия Стрельца, в созвездии которого будет находиться Луна, многих вдохновит раскрыться в тех сферах жизни, на которые когда-то махнули рукой, и решиться пусть даже на небольшие, но значимые изменения.

Время полнолуния также подходит для того, чтобы:

завершать дела и подводить итоги;

медитировать, проводить духовные практики;

заниматься творчеством - в это время пробуждаются скрытые таланты;

выполнять обещания и отдавать долги;

мириться.

Астрологи советуют провести это время как можно более спокойно, в уютной обстановке, больше гулять пешком, свести к минимуму физические нагрузки и следить за своим рационом.

Что нельзя делать в полнолуние

Полнолуние сильно влияет на физическое и эмоциональное состояние - может появиться головная боль, бессоница, неоправданная агрессия и повышенная конфликтность. Ярче проявляются вредные привычки, поэтому важно быть осторожными с ними. Энергия этого дня стремится к высвобождению, поэтому нужно держать себя в руках, чтобы не "наломать дров".

Что не надо делать в полнолуние еще:

проявлять злость, участвовать в конфликтах;

принимать серьезные и судьбоносные решения;

начинать новые проекты и брать на себя много работы;

назначать на этот день какие-либо медицинские манипуляции - в это время обостряются хронические болезни, ухудшается свертываемость крови и снижается способность тканей к регенерации;

переедать, смотреть ужастики, читать тревожные новости, "зависать" в гаджетах;

брать и давать в долг.

Будьте также осторожны в тратах - эмоции бьют через край и можно сделать необдуманные поступки. День неблагоприятный для работ на огороде и в саду - перенесите их на другое время. Не советуют в этот период употреблять тяжелую пищу и спиртные напитки, поддаваться печали или негативному мышлению.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2024 с удачными и неудачными днями.

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