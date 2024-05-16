По словам чиновника, энергосистема Украины работает как "единый организм".

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света, которые уже применялись, равномерно распределяются по всем областям страны.

"Соответственно облэнерго в регионах формируют графики плановых ограничений на основе этих лимитов. Ситуация для всех регионов одинакова потому, что энергосистема работает как единый организм. Не имеет значения - где именно находится потребитель, кроме специфических случаев, где сеть не пропускает достаточно электроэнергии. На сегодня это Криворожский район Днепропетровской области. Во всех остальных областях ситуация абсолютно идентична", - объяснил он в интервью "РБК-Украина".

По его словам, графики отключений разработаны заранее каждым облэнерго и обновляются по традиции ежегодно.

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"Говорить о частоте и продолжительности отключений стоит с облэнерго, которые распределяют между потребителями доведенные лимиты. Но чем больше дефицит в стране, тем продолжительнее графики. Объем дефицита, как я уже сказал, зависит от нескольких факторов. В том числе и от возможных дальнейших российских обстрелов. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать применение ограничений и их продолжительность", - заверил Кудрицкий.

Отключение света в Украине - последние новости

В свою очередь советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК Укрэнерго Юрий Бойко заявил, что отключения света в Украине могут продолжаться до конца лета.

"Все лето, стоит настроиться, что мы будем жить в тех условиях, которые сутки назад начались. Если мы говорим о мае, то эти ограничения могли начаться позже, чтобы он не был такой холодный... Люди начали пользоваться нагревательными приборами более активно и это привело к тому, что в системе начало катастрофически не хватать электроэнергии даже с учетом того, что мы активно привлекаем импорт и аварийную помощь", - отметил советник.

В то же время в ДТЭК предупредили, что с 16:00 в Киеве по указанию "Укрэнерго" будут снова применяются графики стабилизационных отключений. Отмечается, что с графиками можно ознакомиться на сайте оператора системы распределения. Также жители Киева имеют возможность установить оповещение на приложение "Киев цифровой", где также есть эти графики.

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