Американцы убеждены, что этот пакет изменит ситуацию на поле боя.

15 марта госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 2 миллиарда долларов. В Госдепе решили уточнить, на что будут потрачены эти деньги.

"Эти средства будут направлены как на создание программы оборонных предприятий Украины, так и на дальнейшее усиление ее способности защищаться от России и проводить контрнаступления", - заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге 16 мая.

По его мнению, американская военная помощь Украине принесет практические результаты на фронте.

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"Мы знаем, что сейчас для Украины сложное время, но уверены, что военная помощь принесет реальные изменения на поле боя", - подчеркнул Пател.

Военная помощь США

Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшее время Штаты объявят о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.

Впоследствии Блинкен объявил, что США выделяют 2 миллиарда долларов на внешнее военное финансирование Украины. Он добавил, что военная поддержка из первого пакета новой дополнительной помощи общим объемом в 60 млрд долларов уже на пути в Украину. Также чиновник успокоил, что кое-что в Украину уже доставили.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США готовят к отправке новую партию оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины.

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